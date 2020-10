Traditionsbewusst und digital: Estlands Grenzen stehen wieder offen.

Bislang ließ der baltische Staat, für den eine Teilreisewarnung gilt, nur Bürger aus Ländern mit weniger als 16 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern einreisen. Nun hat Estland diesen Wert auf 50 erhöht.

Bulgarien (49,4)

Deutschland (38,6)

Finnland (31,9)

Griechenland (43,5)

Lettland (35,9)

Liechtenstein (33,9)

Norwegen (30,6)

Vatikan (0,0)

Zypern (27,7)

Erstmals verzeichnet auch Estland erhöhte Corona-Infektionszahlen. Regionale Schwerpunkte sind die Hauptstadt Tallinn sowie Nordost-Estland (Ida-Viru). In diesem Gebiet beträgt die Ansteckungsrate mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb diese Region als Risikogebiet eingestuft wurde.Die Einreise nach Estland ist seit heute wieder möglich. Sie gilt für Reisende, die aus Ländern mit weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen kommen. Bislang hatte Estland den kritischen Wert bei 16 pro 100.000 taxiert und einen Toleranzwert von zehn Prozent Abweichung anerkannt. Damit gehörte das baltische Land gemeinsam mit den nordischen Staaten (außer Schweden) und seinen Nachbarn zu den strengsten europäischen Ländern in puncto Corona-Einreisebeschränkungen.Nun setzt die estnische Regierung denselben Wert wie die deutsche Bundesregierung an. Doch angesichts des massiven Anschwellens der zweiten Corona-Welle gilt selbst dieser lockerere Wert nur noch für wenige Staaten Europas. Dies sind:Alle anderen europäischen Staaten liegen – größtenteils deutlich – bei über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.Wer aus solchen Ländern kommend in Estland einreisen will, muss sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Alternativ können sich Einreisende auf Covid-19 testen lassen. Sie müssen in Selbstisolation das negative Ergebnis abwarten. Danach können sie sich unter Einschränkung sozialer Kontakte frei bewegen. Nach frühestens sieben Tagen muss ein zweiter Test erfolgen.