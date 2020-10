Trotz verschärfter Auflagen im Kampf gegen die Pandemie steigen die Corona-Zahlen in Tschechien weiter an. Am Mittwoch wurden 9544 neue Fälle verzeichnet.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Prag nun mit. Das war der höchste Wert an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Knapp 140.000 Menschen haben sich in Tschechien seit Beginn der Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Rund 2700 Menschen werden im Krankenhaus behandelt. Die Opferzahl steigt weiter an. 1172 Menschen sind bereits in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.Die Regierung kündigte an, rund 4000 Krankenhausbetten zu kaufen, um unter anderem in Messehallen Behelfseinrichtungen für einen möglichen Ansturm aufzubauen. "Die Zahlen sind katastrophal – es eilt wirklich sehr", sagte Ministerpräsident Andrej Babis der Agentur CTK zufolge vor seinem Abflug zum EU-Gipfel in Brüssel. Er habe über mögliche Hilfen auch "mit der bayerischen Seite" gesprochen, man wolle die Situation aber möglichst allein meistern.Seit Mittwoch sind alle Restaurants, Kneipen und Bars geschlossen. Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten. Alle Schulen haben Fernunterricht eingeführt. Es dürfen sich sowohl drinnen als auch draußen nur noch maximal sechs Menschen treffen. Sport- und Kulturveranstaltungen sind untersagt. Die Maskenpflicht wurde ausgeweitet. Der EU-Mitgliedstaat hat knapp 10,7 Mio. Einwohner.