Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, wurden für Montag 1681 Fälle gemeldet – so viele wie nie zuvor an einem Tag in dem Land seit Beginn der Pandemie. Getestet wurden an dem Tag 25.825 Menschen, die Ansteckungsquote betrug demnach 6,5 Prozent. Auch dies ist ein Höchstwert. Insgesamt wurden in Israel bislang mehr als 41.200 Infizierte registriert. Aktive Fälle gab es zuletzt etwa 21.400, davon waren mehr als 170 schwer erkrankt.Zum Vergleich: Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte Mitte Mai in Israel noch im niedrigen zweistelligen Bereich gelegen. In Deutschland wurden dem Robert Koch-Institut von den Gesundheitsämtern zuletzt 412 neue Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Deutschland hat etwa neun Mal mehr Einwohner als Israel.Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde zu Beginn der Pandemie für sein Krisenmanagement gelobt. Inzwischen steht er aber stark in der Kritik. Vorgehalten werden ihm unter anderem zu schnelle, umfassende Lockerungen. Die Wirtschaft des Landes ächzt unter den Folgen der Krise, die Arbeitslosigkeit liegt bei mehr als 20 Prozent. Zur Abmilderung der ökonomischen Konsequenzen hat die Regierung ein milliardenschweres Hilfspaket beschlossen. In mehreren Städten gelten für Viertel Ausgangsbeschränkungen.Oppositionsführer Jair Lapid bemängelte, dass die Regierung noch immer keinen Corona-Sonderbeauftragten präsentiert habe, obwohl sie dies längst habe machen wollen. Der frühere Außenminister Avigdor Lieberman bezeichnete Netanjahu als gescheitert.Die palästinensischen Behörden imvermeldeten am Dienstag derweil 185 neue Fälle für die vergangenen 24 Stunden. Dort gibt es derzeit etwa 1100 aktive Fälle. Insgesamt wurden in dem Gebiet bislang 6692 Infektionen registriert, davon fast 4500 im Raum Hebron. Zurückgeführt wird dies vor allem auf Hochzeitsfeste. Ein teilweiser Lockdown wurde bis Sonntagmorgen verlängert, dann wäre er zwei Wochen in Kraft.