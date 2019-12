Triest – hier der große Platz vor dem Rathaus – ist die Hauptstadt von Friaul-Julisch Venetien und war Standort für den fvw Workshop Italien.

Die Region Friaul-Julisch Venetien im Nordosten Italiens erkundeten Reisebüros und Veranstalter beim fvw Workshop. Die Hafenstadt Triest und Ausflugsziele von Grado bis Aquileia boten den Touristikprofis eine vielfältige Kultur, Natur und Gastronomie.

fvw Workshop Italien : Eindrücke vom fvw Workshop in Friaul-Julisch Venetien

1 / 25 Das Schloss Miramare bei Triest war eines der Besichtigungsziele auf dem fvw Workshop Italien in Friaul-Julisch Venetien. (Janina Schuster) 2 von 25 Teilen 2 / 25 Am Flughafen Triest wurden die Teilnehmer des fvw Workshops begrüßt. (Janina Schuster) 3 von 25 Teilen 3 / 25 Die Reisebüro-Gruppe wohnte im Hotel Savoia Excelsior Palace direkt im Zentrum von Triest. (Janina Schuster) 4 von 25 Teilen 4 / 25 Die bekannte Kafferösterei Illy hat ihren Sitz in Triest. Die Besichtigung vermittelte viele Informationen zur Kaffee-Kultur. (Janina Schuster) 5 von 25 Teilen 5 / 25 Um die Produktionsanlage zu besichtigen, hüllten sich die Teilnehmer in einen schicken Overall. (Janina Schuster) 6 von 25 Teilen 6 / 25 Friuli Venezia Guilia (FVG), so der italienische Name der autonomen Region, ist berühmt für seine Weißweine. Ilsedore Dackweiler-Kirchhoff, Reinhard Kriz und Elisabeth Kieß überzeugen sich selbst. (Janina Schuster) 7 von 25 Teilen 7 / 25 Der Platz der Einheit Italiens ist das Zentrum von Triest. (Janina Schuster) 8 von 25 Teilen 8 / 25 Auch einige Hotels wurden besichtigt, hier das neu eröffnete Doubletree by Hilton. (Janina Schuster) 9 von 25 Teilen 9 / 25 Kleine Verschnaufpause bei der Hoteltour: Frank Issler, Hartmut Maack, Christoph Huwer und Ingrid Hoffmann. (Janina Schuster) 10 von 25 Teilen 10 / 25 Ausflug ins Weinbaugebiet. Hier eine Landschaft wie gemalt beim Weingut Castello die Spessa- (Janina Schuster) 11 von 25 Teilen 11 / 25 Die Küche der Region ist vielfältig. Aber ein Abend mit Pizza musste sein. (Janina Schuster) 12 von 25 Teilen 12 / 25 Zum Kongresstag kamen 120 Touristiker aus Deutschland und Italien. Hier interviewt fvw-Chefredakteur Klaus Hildebrandt Enit-Marketingchefin Maria Elena Rossi. (Janina Schuster) 13 von 25 Teilen 13 / 25 Tatjana Peter von Futouris zeigte auf, wie Regione und Hotels nachhaltigen Tourismus fördern können. (Janina Schuster) 14 von 25 Teilen 14 / 25 Promoturismo FVG entwickelt Produkte und vermarktet die Region. Für das Geschäft mit Veranstaltern und Reisebüros gibt es eine eigene B2B-Abteilung. Leiterin Antonella Russo stellte ihr Team vor. (Janina Schuster) 15 von 25 Teilen 15 / 25 Simona Labocetta, verantwortlich für Sales Promotion und MICE im Frankfurter Enit-Büro, in einer Diskussionsrunde mit Reisebüros. (Janina Schuster) 16 von 25 Teilen 16 / 25 Bei einem Speed-Dating konnten die Reisebüros Kontakte zu Hotels und Leistungsträgern knüpfen. (Janina Schuster) 17 von 25 Teilen 17 / 25 Ausflug nach Aquileia: Dort wurden die berühmten Fresken in der Krypta der Basilika besucht. (Janina Schuster) 18 von 25 Teilen 18 / 25 Die Basisilika gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Dort finden sich gut erhaltene Mosaike aus verschiedenen Epochen. (Janina Schuster) 19 von 25 Teilen 19 / 25 Weinprobe im Castello di Spessa, im Vordergrund Frank Issler und Wolfram Schneppe. (Janina Schuster) 20 von 25 Teilen 20 / 25 Janett Poesch (Urlaubsreich Cottbus) studiert die Weine. (Janina Schuster) 21 von 25 Teilen 21 / 25 Gruppenbild in Aquileia. (Janina Schuster) 22 von 25 Teilen 22 / 25 Hier geht's lang: Sabine Beitz und Florian Hölzen von der fvw. (Janina Schuster) 23 von 25 Teilen 23 / 25 Strandbesuch auf der Insel Grado: Elisabeth Kieß, Michail Givoina, Elisabeth Kieß und Gerlinde Weil. (Janina Schuster) 24 von 25 Teilen 24 / 25 Bummel durch Grado. Im Sommer wird die gesamte Altstadt zum Freiluft-Restaurant. (Janina Schuster) 25 von 25 Teilen 25 / 25 Abschiedsabend in einem Restaurant im Hafen von Triest: "Salute" auf einen fvw Workshop mit vielen Eindrücken und großer Gastfreundschaft. (Janina Schuster) 26 von 25 Teilen

Nach Spanien ist Italien das zweitbeliebteste Auslandsziel deutscher Urlauber und rangiert laut Reiseanalyse bei Rund- und Städtereisen sogar an erster Stelle. Ziel der italienischen Fremdenverkehrszentrale Enit ist es, Reisende anzulocken, die Kultur und Natur erleben wollen, und auch Regionen zu fördern, die nicht so bekannt sind wie die Klassiker von Rom bis Venedig, sagte Marketingchefin Maria Elena Rossi beim fvw Workshop in Triest.Die Region Friaul-Julisch Venetien, die an Österreich und Slowenien grenzt, ist so ein Gebiet. Eine historisch hochinteressante Region, die bis zum Ersten Weltkrieg zum "Österreichischen Küstenland" gehörte, in der römischen Zeit mit Aquileia die zweitgrößte Stadt des Reiches besaß und deren Kunst und Küche von der wechselhaften Geschichte geprägt wurden.Den großen Bericht über den fvw Workshop Friaul-Julisch Venetien und die Vermarktung Italiens in Deutschland lesen Sie in der neuen fvw 26/19.Die Bildergalerie zeigt Eindrücke von den Besichtigungen der Reisebüros.