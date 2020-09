Der Aristoteles-Platz in Thessaloniki: Der Kongresstag des fvw Workshop wird live aus der zweitgrößten griechischen Stadt übertragen.

Wie läuft der Neustart in Griechenland und was sind die Perspektiven? Darum geht es auf dem fvw Workshop in Thessaloniki. Der Kongresstag mit führenden griechischen und deutschen Touristikern wird live auf fvw.de übertragen.

Griechenland ist angesichts der Reisewarnung für viele andere Destinationen für Reisebüros und Veranstalter derzeit ein gefragtes Zielgebiet. Das Land sei von Covid-19trotz zuletzt steigender Neuinfektionszahlen "auch weiterhin relativ moderat betroffen", schreibt das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen. Derzeit sind 30 Reisebüros und Veranstalter beim fvw Workshop dabei, um sich in Thessaloniki und auf der Halbinsel Chalkidiki ein eigenes Bild zu machen.Am Kongresstag, Donnerstag 17. September, im Grand Hotel Palace in Thessaloniki werden Experten informieren, wie die neuen Sicherheits- und Gesundheitsregeln umgesetzt werden und wie sich die Aussichten für die kommenden Wochen und für 2021 gestalten. Mit dabei sind unter anderem der Generalsekretär des griechischen Fremdenverkehrsamts GNTO Dimitris Fragakis, der CEO und der CCO von Aegean Airlines, Dimitris Gerogiannis und Roland Jaggi, die Präsidenten des Hotelverbands und der Hotelkammer, Marktforscher Trevotrend und die Griechenland-Experten von deutschen Veranstaltern wie FTI, Attika, TUI und LMX.Der von fvw-Chefredakteur Klaus Hildebrandt moderierte Kongresstag beginnt um 9 Uhr griechischer Zeit (8 Uhr deutscher Zeit). Die erste Session ist in griechischer Sprache, ab 10.40 Uhr findet das gesamte nachfolgende Programm in englischer Sprache statt. Das gesamte Programm finden Sie hier als PDF.Über einen Video-Chat können Sie auch Fragen an die Sprecher und Diskussionsteilnehmer senden, die dann im Saal gestellt werden.Für die Reisebüro-Teilnehmer stehen neben dem Kongresstag inklusive eines Speed-Datings mit griechischen Leistungsträgern umfangreiche Exkursionen in Thessaloniki und Umgebung sowie in Chalkidiki auf dem Programm. Auf Chalkidiki werden unter anderem die Halbinsel Sithonia, der traditionelle Ort Athitos und die antike Stadt Stagira, Geburtsort von Aristoteles, besichtigt. Auch eine Bootsfahrt rund um die Kloster-Halbinsel Athos ist geplant.Der fvw Workshop wird unterstützt vom Fremdenverkehrsamt GNTO, dem griechischen Hotelverband, der Hotelkammer, den Tourismusorganisationen von Thessaloniki und Chalkidiki, Aegean Airlines sowie den Hotels Grand Hotel Palace in Thessaloniki und dem Eagles Palace in Chalkidiki.