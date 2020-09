Gruppenbild mit Abstand: Die Teilnehmer des fvw Workshops in Thessaloniki.

Wie fühlt sich Urlaub in Corona-Zeiten an, wie ist die Lage in Griechenland? Deutsche Reisebüros machten sich in Thessaloniki und Chalkidiki ein eigenes Bild. Klaus Hildebrandt über ein Event, auf dem vieles vertraut und doch alles anders war.

Christian Wyrwa

"Restarting Tourism in Greece" lautete das Motto des Kongresstags. Die Griechenland-Repräsentantin der fvw, Anda Karayanni (links), und Redakteurin Rabea Spiralke mit Klaus Hildebrandt, der den Tag moderierte.

FVW Medien/KH

Rundgang in Thessaloniki: Die Kunstinstallation des Künstlers Giorgos Zogolopoulos an der Uferpromenade ist eines der Wahrzeichen der zweitgrößten griechischen Stadt.

Kann, soll, darf man in diesen Zeiten ins Ausland reisen? Ich finde, man muss, solange nicht individuelle gesundheitliche Gründe dagegensprechen. Die fvw begleitet seit Wochen trotz vieler Rückschläge durch Reisewarnungen und Quarantänepflichten konstruktiv den Neustart der Touristik.Kollegen und ich waren auf den ersten Flugreisen und Kreuzfahrten nach dem Lockdown dabei. Aber selbst unter den – mittlerweile in vielen Destinationen wieder verschärften – Corona-Bedingungen eine Gruppenreise zu organisieren, ist nochmal etwas anderes.Fast 50 fvw Workshops haben wir in den vergangenen Jahren bereits durchgeführt, die jüngste Reise mit 30 Reisebüros und Experten deutscher Veranstalter nach Griechenland war in jeder Hinsicht besonders. Maskenpflicht im Flugzeug, im Bus und in Chalkidiki sogar auf der Straße, nur 50 erlaubte Teilnehmer bei dem Kongresstag in Thessaloniki, Maskenpflicht im Saal – wir hielten uns strikt an die örtlichen Vorgaben.Manchmal konnten wir aus der Not eine Tugend machen: Weil viele griechische Hoteliers und auch deutsche Touristiker dem Kongresstag gerne folgen wollten, richteten wir kurzerhand einen Livestream auf unseren Webseiten ein und übertrugen so die Präsentationen und Podiumsdiskussionen.Das Speed-Dating von Reisebüros und Leistungsträgern verlegten wir in den Garten des Grand Hotel Palace – warum haben wir das sonst eigentlich immer drinnen gemacht? Und dass nicht die gesamte Gruppe mit einem Tour Guide die Sehenswürdigkeiten besuchte, sondern wir drei kleinere Gruppen mit jeweils einer – übrigens ausgezeichneten – Reiseleiterin hatten, die zeitversetzt unterwegs waren, machte die Ausflüge noch wertvoller.In Griechenland hängt rund ein Viertel der Wirtschaftsleistung vom Tourismus ab, Deutschland ist ein ganz zentraler Quellmarkt. Entsprechend wichtig wurde das Event genommen. Überall empfingen uns hochrangige Vertreter von Behörden und Verbänden, in jedem kleinen Dorf begrüßte der Bürgermeister die Gäste. Im Luxusresort Eagles Palace auf der Halbinsel Athos erlebten die Teilnehmer, dass Urlaub unter den neuen Bedingungen Spaß macht.Alle wollten zeigen: Griechenland ist offen für Urlauber, die Sicherheits- und Hygieneprotokolle funktionieren. Die Gastfreundschaft ist legendär, aber diesmal erschien sie noch ausgeprägter. Auf dem Kongresstag waren die griechischen Touristiker wissbegierig: Was kann man verbessern, was fehlt im Angebot für deutsche Urlauber, wie wird das (bislang erfolgreiche) griechische Krisenmanagement in Deutschland beurteilt?Die griechische Touristik leidet, nur jedes zweite Urlaubshotel hat diesen Sommer geöffnet. Viele Tavernen und Geschäfte waren leer. Nicht nur in Deutschland bedroht die Pandemie Existenzen und Arbeitsplätze. Um so wichtiger war es, ein Zeichen zu setzen, dass es weitergeht. Nächstes Jahr steht der zehnte fvw Workshop in Griechenland an. Dann hoffentlich wieder mit Sirtaki, viel mehr deutschen Urlaubern und Reisebüro-Gesprächen, in denen gängige Worte wie Kurzarbeit und Überbrückungshilfen fehlen.