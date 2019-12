Neben Klassikern wie Mallorca, Antalya & Co lohnt es sich für Reisebüros, dem Kunden neue Anregungen zu vermitteln. Beim fvw Workshop Friaul-Julisch Venetien entdeckten Expedienten eine Region, die nicht nur im Namen Vielfalt ausstrahlt.

Italien ist nach Spanien das zweitgrößte Ziel deutscher Urlauber und rangiert laut der Reiseanalyse bei Rund- und Städtereisen sogar an erster Stelle. Da war es höchste Zeit, mit einem fvw Workshop Bella Italia anzusteuern. Unser von Enit und Promoturismo FVG unterstütztes Event in Friaul-Julisch Venetien mit über 30 deutschen Reisebüros und Veranstaltern – und rund 70 italienischen Hoteliers und Leistungsträgern beim Kongresstag in Triest – war auch aus zwei anderen Gründen eine Premiere: Zum einen war es mit rund 500 Kilometern Autostrecke ab München derjenige mit der geringsten räumlichen Distanz. Und es war der erste Workshop in der Vorweihnachtszeit.

Das Experiment hat sich gelohnt. Wir haben mit der autonomen Region Friuli-Venezia Giulia, die an Kärnten und Slowenien grenzt, einen Teil Italien kennengelernt, der noch nicht so bekannt – und damit auch nicht so überlaufen – ist wie die touristischen Hotspots. Viele Urlauber, vor allem aus Süddeutschland, steuern Norditalien auf eigene Faust mit dem Auto an. Aber auch viele Veranstalter, von Busanbietern über die großen Generalisten bis zu den Spezialisten für Rund-, Studien- und Aktivreisen, haben die Region im Programm. Fast alle der Reisebüros waren zum ersten Mal dort. Sie haben, wie es eine Reisebüro-Inhaberin beim Kongresstag formulierte, "ein Schätzchen kennengelernt, das es zu entdecken gilt".

Ich selbst war zuvor schon zweimal dort – und bin ein Beispiel dafür, dass es die heute oft kritisierte Kreuzfahrt schafft, neben Tagesbesuchern Gäste für längere Reisen anzulocken. Als vor zwei Jahren eine Kreuzfahrt mit der Familie in Triest endete, hängten wir einen Stadtbummel in Triest und eine Woche Badeurlaub auf der nahe gelegenen Insel Grado dran. Weil es es uns so gut gefiel, kehrten wir dieses Jahr noch mal zurück.

Diesmal lernte auch ich neue Facetten der Region kennen, in der viele Kulturen zu Hause waren und sind. Bis 1918 gehörte sie zu Österreich, Urlauber konnten mit der Bahn von Wien an das "Österreichische Küstenland" fahren. Noch immer zeugen Kaffeehäuser in der wieder prächtig herausgeputzten Hafenstadt Triest von dem Einfluss. Heute verbindet sich dieses Erbe mit köstlichen regionalen Produkten wie dem Friuli-Weißwein oder dem San-Daniele-Schinken.



Die Vielfalt der Region, die von den Alpen über das Weinbaugebiet bis zu den Stränden im Golf von Triest reicht, konnten wir nur ansatzweise entdecken. In einer Zeit, in der viele reiserfahrene Deutsche Neues kennenlernen und in ihrer Freizeit aktiv sein wollen, liegen unentdeckte Regionen manchmal nahe. Ich bin überzeugt: Wenn Reisebüros für den Kunden relevant bleiben sollen, müssen sie mehr bieten als die gängigen Pauschalreiseziele. Wir jedenfalls haben auf unserer Reise jede Menge Inspirationen gefunden.