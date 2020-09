Jan Peter Boening

Straßenszene in Valetta auf Malta: Die Destinationen ringen um Normalität.

Die Sommersaison kam nur langsam in Gang. Wie geht es auf der Mittel- und Fernstrecke weiter? In einer Zoom-Konferenz diskutiert die fvw am 29. September mit sechs Chefs von Fremdenverkehrsämtern. Die Zuschauer können live Fragen stellen.