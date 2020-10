Kati Jurischka

Fast alle in einem Boot: Maximal zehn Personen sitzen an der Algarve zusammen – wie hier bei der Tour an der Felsalgarve bei Benagil sogar mit Maske geschützt.

Fünf Tage lange erkundeten 16 Chefs und Mitarbeiter deutsche Reisebüros die Algarve. Beim ersten fvw Fam Trip nach der Corona-Zwangspause e