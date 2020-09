Kati Jurischka

Licht am Ende des Tunnels: Die Bootstour an der Steilküste führt die deutschen Reiseprofis in zahlreiche Höhlen.

Die Felsalgarve zu Wasser und zu Lande erkunden: 16 deutsche Reiseprofis erleben am dritten Tag den vorläufigen Höhepunkt des fvw Fam Trip