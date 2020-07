Angesichts steigender Coronazahlen in den Ländern des Westbalkans spricht Österreich für alle sechs Staaten eine Reisewarnung aus. Per sofort gelte wieder die höchste Stufe der Reisewarnung, sagte Außenminister Alexander Schallenberg.

Urlaubsreisen nach, in den, nachundseien unbedingt zu unterlassen, sagte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) mit Blick auf die 530.000 Menschen in Österreich, die familiäre Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien haben. In Österreich gebe es bereits Corona-Fälle, die auf Reisende vom Westbalkan zurückzuführen seien, sagte Schallenberg. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte intensive Kontrollen im Grenzraum an. Die Einreise sei nur mit negativem Coronatest oder mit einer 14-tägigen Quarantäne möglich.