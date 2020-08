Gettyimages

Reisewarnung verlängert, aber kein Risikogebiet: Thailand – hier Chiang Mai.

Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 14. September verlängert. Das wurde am Mittwoch in der Kabinettssitzung in Berlin entschieden.