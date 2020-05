Estlands Hauptstadt Tallinn ist eine beliebtes Touristenziel.

Voraussetzung ist, dass die Einreisenden keine Covid-19-Infektionssymptome aufweisen. Auch die Quarantäne entfällt, wenn die Neuinfektionsrate im Heimatland des Gastes bei unter 15 pro 100.000 Einwohner liegt.

Mehr dazu

Mehr dazu Trotz Pandemie In diese Länder können Deutsche wieder reisen

Die estnische Regierung billigte den Beschluss, die Grenzen des baltischen Landes per 1. Juni für Reisende aus europäischen Ländern wieder zu öffnen. Wie es in dem Beschluss heißt, wird Estland Personen ohne Infektionssymptome ins Land lassen, die aus der Europäischen Union, dem Schengen-Raum sowie Großbritannien kommen.Damit öffnet Estland als erster der baltischen Staaten seine Grenzen in Zeiten der Corona-Pandemie. Möglicherweise folgenundam 15. Juni, darüber gibt es derzeit aber noch keine Informationen."Die Zulassung dieser Einreisen ist ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der regulären Freizügigkeit", sagte Estlands Außenminister Urmas Reinsalu. "Zugleich müssen wir aber die Gesundheit unserer Bevölkerung genau im Auge behalten." Die grundsätzlich weiterhin verpflichtende Quarantäne und die Überwachung der Infektionsraten in den Herkunftsländern seien daher wichtige Voraussetzungen für die Aufhebung der Reisebeschränkungen.Die Pflicht zur 14-tägigen Quarantäne für Einreisende hängt davon ab, ob die sogenannte relative Coronavirus-Infektionsrate im Herkunftsland über dem Wert 15 liegt. Das bedeutet, dass im Herkunftsland des Reisenden in den vergangenen 14 Tagen nicht mehr als 15 Personen pro 100.000 Einwohner infiziert wurden. Wer aus einem Land mit einer höheren Infektionsrate nach Estland einreist, muss sich bei der Ankunft zwei Wochen lang isolieren.