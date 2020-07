Das baltische EU-Land Litauen verschärft wegen steigender Corona-Zahlen die Einreise-Bestimmungen für Bürger von Drittstaaten.

Grund für den Schritt ist ein Coronavirus-Ausbruch bei einer Spedition. Bei dem Unternehmen in Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litauens, waren rund 20 Personen positiv getestet worden. Bei den meisten davon handelt es sich um Usbeken, die Anfang Juli als Fernfahrer bei der Transportfirma anfingen.

Wer aus Ländern außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz und Großbritannien einreist, muss sich künftig obligatorisch für 14 Tage in Selbstisolation begeben. Dies geht aus einer nun in Vilnius veröffentlichten Anordnung von Gesundheitsminister Aurelijus Veryga hervor.Die betroffenen Ausländer müssen sich demnach innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft bei der nationalen Gesundheitsbehörde registrieren. Einreisende aus Ländern, die in der einmal wöchentlich aktualisierten Liste der Risikostaaten aufgeführt sind, müssen sich im selben Zeitraum auch an die Corona-Hotline oder eine andere Testeinrichtung wenden, um sich kostenpflichtig testen zu lassen.Litauen verzeichnete bislang 1908 bestätigte Infektionen und 79 Todesfälle in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus. Dabei wurden nach offiziellen Angaben zuletzt vermehrt neue Fälle aus dem Ausland importiert.