In Litauen dürfen nach wochenlangen Beschränkungen in der Corona-Krise die Sitzbereiche in Bars, Cafés und Restaurants wieder genutzt werden. Auch erste Auslandsflüge gibt es wieder.





Litauische Medien berichteten von einem zunächst verhaltenen Zustrom von Besuchern. Zweifel an der Wirtschaftlichkeit hielten zudem manche Gastronomen davon ab, wieder zu öffnen. Grund dafür war die vielfach kritisierte und nun wieder aufgehobene Anforderung, dass jedem Gast eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen müsse. Ab Dienstag gilt nur noch ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Tischen, wie Regierungschef Saulius Skvernelis auf Facebook mitteilte.



Nach der Lufthansa nahm auch Air Baltic wieder den regulären Flugverkehr nach Litauen auf. Eine Maschine der lettischen Fluggesellschaft kam am Montag aus Riga am Flughafen der Hauptstadt Vilnius an. Litauen hatte Anfang April den Flugverkehr eingestellt. Seit dem 10. Mai können wieder Flugverbindungen zu von der Regierung genehmigten Zielen aufgenommen werden.

Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 1547 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 59 Todesfälle. Die Regierung in Vilnius hat den Notstand ausgerufen und das Land bis 31. Mai unter Quarantäne gestellt. Mitte April wurden die Schutzvorschriften erstmals gelockert.

