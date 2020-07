Angesichts stark zurückgehender Corona-Zahlen haben Spanien und Portugal ihre gemeinsame Landgrenze am Mittwoch wieder geöffnet. Portugal hatte darauf bestanden, die Grenze erst jetzt und nicht – wie von Spanien zunächst vorgeschlagen – schon am 21. Juni zu öffnen.

Portugal kommt relativ durch die Corona-Krise

Spaniens König Felipe VI. und Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa sowie die Regierungschefs beider Länder, Pedro Sánchez und Antònio Costa, trafen sich zu einem Festakt in der spanischen Grenzstadt Badajoz. Anschließend fuhren sie ins 20 Kilometer entfernte Elvas auf portugiesischer Seite der Grenze.Für Portugals Tourismusbranche ist die Öffnung besonders wichtig, damit spanische Touristen wieder an die Strände des Landes reisen können. Der grenzüberschreitende Verkehr für Arbeitnehmer war schon zuvor möglich.Portugal mit gut zehn Millionen Einwohnern gilt als eines der Länder Europas, die mit vergleichsweise geringen Opferzahlen durch die Corona-Krise gekommen sind. Bisher wurden rund 42.000 Infizierte und etwas mehr als 1500 Todesopfer registriert. Ganz anders Spanien, das bei einer Bevölkerung von 47 Mio. mit knapp 250.000 Fällen und mehr als 28.300 Toten zu den in Europa am schwersten getroffenen Ländern gehört.Beide Länder weisen seit dem Beginn der Lockerungen zwar wieder leicht steigende Corona-Zahlen auf, die jedoch jeweils lokal begrenzt sind. Nur für 19 Gemeinden im Großraum von Lissabon ordnete die portugiesische Regierung einen erneuten zweiwöchigen Lockdown an, nachdem dort vermehrt Corona-Fälle aufgetreten waren.