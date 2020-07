Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat Außenminister Heiko Maas (SPD) aufgefordert, die wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen für afrikanische Staaten zu überprüfen.

"Allein in Afrika leben 25 Mio. Menschen vom Tourismus, zum Beispiel in Marokko, Ägypten, Tunesien, Namibia oder Kenia", sagte Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn die Länder niedrige Infektionszahlen aufweisen und Hygiene-Standards wie in Europa garantieren, gibt es keinen Grund, sie vom Tourismus abzuschneiden." Es gehe um Millionen Arbeitsplätze, es gehe um Köche, Reinigungskräfte und Busfahrer, fügte Müller an. Sie alle brauchten die Jobs, um zu überleben.