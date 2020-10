Der sozialistisch regierte Karibikstaat Kuba lockert die strengen Anti-Corona-Maßnahmen in der Hauptstadt Havanna.

Die seit September geltende Ausgangssperre zwischen 19 und 5 Uhr werde aufgehoben, teilte Havannas Gouverneur Reinaldo García Zapata am Mittwoch im Staatsfernsehen mit. Unter Auflagen seien nun Strände und Schwimmbäder wieder offen, der öffentliche Nahverkehr dürfe den Betrieb aufnehmen. Grund für die Lockerungen sei die schwächelnde Wirtschaft. Auch Geschäfte durften demnach die bisher eingeschränkten Ladenöffnungszeiten ausweiten.Geschlossen blieben dagegen zunächst der Flughafen sowie Bars und Diskotheken. Zudem müssten Ein- und Ausreisen zwischen der Hauptstadt mit mehr als zwei Millionen Einwohnern und dem Rest des Landes weiterhin genehmigt werden. In dem Karibikstaat mit insgesamt etwas mehr als elf Millionen Einwohnern wurden bislang 5597 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und 122 Todesfälle nach einer Covid-19-Erkrankung registriert. Nach einem alarmierenden Anstieg der Infektionszahlen in Havanna hatten Behörden vor knapp einem Monat strenge Sicherheitsmaßnahmen verhängt.