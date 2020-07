Wer während der Corona-Pandemie Urlaub machen möchte, muss sich auch auf spontane Änderungen im Reiseplan einstellen können. Gerade wenn es um Einreise-Bestimmungen geht, ist Eigeninitiative gefragt.

Heute so, morgen leider so: In Corona-Zeiten ändern sich die Einreise-Bestimmungen in vielen Urlaubsländern recht schnell. Reisende sollten sich daher nicht darauf verlassen, dass sie schon irgendwie in das Urlaubsland kommen oder dass ihr Reiseveranstalter sie schnell genug über Änderungen informieren kann.Konkret rät der Deutsche Reiseverband (DRV) zur Eigeninitiative. Reisende sollten sich vorab bei ihrem Veranstalter, der Fluggesellschaft oder dem Reisebüro noch mal erkundigen. Rasch aktualisierte Hinweise finden sich auch auf den Seiten des Auswärtigen Amtes zu den Reise- und Sicherheitshinweise der Länder weltweit.Besonders wichtig: Einige Urlaubsländer führen aktuell neue digitale Einreise-Formulare ein, die teils bereits mit einigen Stunden Vorlauf vor Einreise ausgefüllt werden müssen, informiert der DRV. Liegt das Formular nicht vor, kann es vorkommen, dass die Airline den Transport verweigert. Bereits eingeführt haben solche digitalen Formulare etwa Spanien, Griechenland und Regionen Italiens.