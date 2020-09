Angesichts steigender Infektionszahlen fordert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Beschränkungen in der Corona-Pandemie genau abzuwägen – vor allem mit Blick auf den Reiseverkehr.

Wichtig sei, "bei Beschränkungen im internationalen Reiseverkehr – der für den Tourismus ebenso wie für Geschäftsreisende von zentraler Bedeutung ist – mit Augenmaß vorzugehen und durch sichere Hygienekonzepte sowie ausreichend Testkapazitäten zu flankieren", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Rheinischen Post".Die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen hätten seit März tiefe Spuren in den Bilanzen vieler Betriebe hinterlassen, sagte Schweitzer Weitere Produktions- und Geschäftsausfälle könnten die Unternehmen daher in ihrer Existenz gefährden. "Ausbleibende Umsätze sorgen vielfach weiterhin für Finanzierungsprobleme", sagte der DIHK-Präsident. Besonders betroffene Branchen wie Veranstalter oder Messebauer, aber auch Betriebe im stationären Einzelhandel oder in der Industrie, litten unter den Nachfrageeinbrüchen.