Reinhard Meyer ist DTV-Präsident und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Tourismusverbände haben die Beherbergungsverbote vieler Bundesländer für Urlauber aus deutschen Corona-Risikogebieten scharf kritisiert. Der DTV-Vorsitzende Reinhard Meyer fordert einheitliche und verständliche Regeln für das Reisen in Deutschland.

"Das Chaos zu Beginn der Herbstferien zeigt einmal mehr, dass ein abgestimmtes Vorgehen von Bund und Ländern dringender denn je notwendig ist", teilte der Verband mit. Dazu gehöre eine realistische Analyse, wo die Gefahren lägen und wo nicht."Die Gefahren liegen nicht bei der Übernachtung in einer Ferienwohnung auf dem Land und auch nicht in einem Hotel einer Stadt", sagte Verbandspräsident Reinhard Meyer. "Reisen innerhalb Deutschlands einschließlich Übernachtungen muss weiterhin erlaubt und möglich sein."Meyer warnte vor einer Insolvenzwelle spätestens im Frühjahr 2021, sollten Herbst- und Wintergeschäft ausfallen. Die Branche habe allein im ersten Halbjahr Umsatzeinbußen von 35 Mrd. Euro verzeichnet.Die meisten Bundesländer hatten am Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können. Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.Der Bundesverband der Deutschen Campingwirtschaft (BVCD) kritisierte den "Flickenteppich" von innerdeutschen Reiseverboten. "Regeln und Verbote sollten vor allem dort verschärft beziehungsweise angewandt werden, wo die eigentlichen Hotspots liegen und diese sind nachweislich nicht auf den Camping- und Wohnmobilstellplätzen in Deutschland", sagte Verbandsgeschäftsführer Christian Günther.Auch der Deutsche Städtetag und einige Landespolitiker kritisieren die Regelung. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) meldeten Gesprächsbedarf dazu für die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch an. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte am Montag, Kanzlerin Angela Merkel werde sich Argumente aller Seiten anhören. Es handle sich aber um Länderregelungen.Hoteliers könnten den Regelungen in der praktischen Umsetzung kaum mehr gerecht werden, meint etwa die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD): "Wir werden es demnächst mit einer viel zu großen und sich ständig verändernden Anzahl von Landkreisen zu tun haben, die als Risikogebiet gelten." An einem Tag sage ein Gast ab, am nächsten Tag müsse er es nicht mehr, weil sein Landkreis kein Risikogebiet mehr sei und andersherum. "Wie soll da die Hotellerie den Überblick behalten?", fragt die Ministerin.Zudem müsse man sich die Frage stellen, ob das Beherbergungsverbot überhaupt noch sinnhaft sei: "Pandemietreiber sind im Moment vor allem private Feiern." Da sollte man versuchen, einen Riegel vorzuschieben – und nicht bei den Hotels, die pandemiegerecht mit Hygienekonzepten arbeiteten.