Für Montenegro waren die Einreisebeschränkungen kurzzeitig ausgesetzt. Wegen der starken Zunahme an Corona-Fällen gilt der Balkan-Staat nun wieder als Risikogebiet.

Trotz der Reisefreiheit in großen Teilen der EU und der EFTA: Weltweit halten die weitaus meisten Länder ihre Einreisebeschränkungen noch aufrecht, darunter wichtige Urlaubsländer. Ein Überblick.

ACHTUNG: Diese Liste bezieht sich lediglich auf Länder, die nach wie vor Reisebeschränkungen auferlegen, sich also größtenteils außerhalb des EU- oder Schengen-Raums befinden. Die Einreiseregelungen für europäische Länder finden Sie in stets aktualisierter Form an dieser Stelle.

Grundsätzlich finden Sie Informationen auch auf den Seiten des Auswärtigen Amtes. Klicken Sie dazu die Rubrik "Sicher reisen" an. Im sich nun öffnenden Fenster geben Sie unter "Ihr Reiseland" (zweites von links) den gesuchten Ländernamen ein.





Weltweit: Reisewarnung bis 31. August

Montenegro (zurückgenommen am 15. Juli 2020)



Für Japan, Südkorea und China gelten die Lockerungen unter Vorbehalt, wenn diese Länder auch Menschen aus Deutschland wieder die Einreise erlauben. Dies ist bisher nicht der Fall.

Die Bundesregierung hat eine für 160 Länder geltende Reisewarnung ausgesprochen: Urlaubsreisen in diese Staaten sollten unbedingt unterlassen werden. Dies gilt nochsetzen sich die Verantwortlichen aus den Mitgliedsstaaten der EU zusammen und beraten darüber, welche Länder außerhalb der EU so niedrige Infektionszahlen aufweisen, dass die Einreisebeschränkungen für Bürger aus diesen Staaten aufgehoben werden kann. Diese Liste hat zwar nur empfehlenden Charakter, in der Regel wird sie jedoch ganz oder teilweise von den Mitgliedern übernommen.Deutschland hat derzeit fürdie Reisebeschränkung aufgehoben. Eine Aufhebung der Reisewarnung für deutsche Bürger ist damit nicht automatisch verbunden. Bei den Staaten, aus denen Einreisen wieder erlaubt sind, handelt es sich um:

Aktuelle Liste der Risikogebiete

Für Reisende aus Risikogebieten gilt weiterhin eine, falls sie kein negatives Testergebnis für das Coronavirus vorweisen können. Welche Länder als Risikogebiete gelten, legt das Robert-Koch-Institut fortlaufend fest. Derzeit gilt dies für 131 Staaten. Zur aktuellen Liste gelangen Sie hier In unserer Auflistung aktualisieren wir weiterhin die Mitteilungen für die

Ägypten: Warnung vor Reisen

Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach ÄgyptenÄgypten ist von COVID-19. Die Infektionszahlen steigen seit dem Ende des Fastenmonats Ramadan deutlich an. Gesundheitseinrichtungen sind stark belastet.Die Flughäfen haben am 1. Juli 2020 ihren Betrieb wieder aufgenommen. Mit verstärkten Einreisekontrollen und Temperaturmessungen ist zu rechnen. Bei Ankunft muss eineausgefüllt werden. Die ägyptische Regierung hat die drei touristischen Zonen Südsinai, Rotes Meer und Matrouh wieder freigegeben, nächtliche Ausgangssperren gelten dort nicht.Reisemöglichkeiten im Land sind im Zuge der Maßnahmen gegen die Ausbreitung von COVID-19 eingeschränkt. Es finden Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen und Tests auf COVID-19 statt. Bei einem positiven Test oder Krankheitssymptomen kann dieerfolgen, die deutlich unterhalb der deutschen Standards liegen. Die Kosten einer Krankenhausbehandlung können erheblich sein. Bei Kontakt mit positiv getesteten Personen oder einer Erkrankung mit leichterem Verlauf kann eine Hausquarantäne angeordnet werden.Ämter und öffentliche Einrichtungen sind nur eingeschränkt tätig. Kindergärten, Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen, sowie Sportstätten, Parks und soziale Versammlungsorte sind geschlossen. Restaurants, Cafés, Bars und Geschäfte haben begrenzte Öffnungszeiten. An öffentlichen Orten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

China: Tests und Quarantäne

Dubai: Grenze offen seit 7. Juli

Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach ChinaDie Fallzahlen haben sich in China auf einem niedrigen Niveau stabilisiert, das Robert-Koch-Institut führt China. Weitere Infektionswellen wie im Juni 2020 in Peking oder im Juli 2020 in Hongkong sind jedoch nicht auszuschließen.Die von China mit Wirkung vom 28. März 2020 verfügtenach China bleibt bis auf weiteres bestehen. Alle vor dem 28. März 2020 erteilten Visa und bisherigen Aufenthaltserlaubnisse haben mit dieser Regelung ihre Gültigkeit verloren. Grundsätzlich ausgenommen hiervon sind lediglich Inhaber von diplomatischen, Dienst-, Courtesy- und C-Visa.Begrenzt möglich ist die Rückkehr/Einreise von notwendigem Personal deutscher Wirtschaftsunternehmen, u.a. im Rahmen der sog. „fast-Track“-Vereinbarungen zwischen China und Deutschland. Einzelheiten bietet dieNeue Visa für sonstige, individuelle Einreisen nach China werden darüber hinaus weiterhin nur für einen bestimmten, eingeschränkten Personenkreis erteilt (u.a. Ausländer, die nach China einreisen zur Durchführung „notwendiger wirtschaftlicher, technologischer und sonstiger Vorhaben“). Einzelheiten und etwaige Aktualisierungen bietet das Außenministerium der VR China.Transitaufenthalte von Ausländern in China, etwa zum Weiterflug aus China heraus und der bisherige visafreie Aufenthalt in bestimmten Fällen für einige Tage bleiben ausgesetzt.Zusätzlich erschwert wird die Ein- und Ausreise nach und von China durch die Fortdauer einer behördlich angeordneten erheblichen Einschränkung des Flugverkehrs auf wenige Flüge und Flughäfen.Alle zurzeit bestehenden internationalen Flüge nach Peking werden nach wie vor auf andere Flughäfen umgeleitet, die zum Teil weit entfernt von Peking liegen (Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan, Hohhot, Shanghai, Jinan, Qingdao, Nanjing, Shenyang, Dalian, Zhengzhou und Xi’an).Alle aus dem Ausland einreisenden Personen werden, unabhängig von ihrer Nationalität, an dem Erstankunftsort aufund einerin zentralen Einrichtungen unterworfen. In Shanghai und Guangdong kann unter strengen Bedingungen in Ausnahmefällen und abhängig vom Distrikt eine Heimquarantäne genehmigt werden. Die örtlich zuständigen deutschen Generalkonsulate können hierzu keine Auskünfte erteilen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Nachbarschaftskomitee.Die für die Quarantäne- Test- und sonstigen Maßnahmenmüssen selbst getragen werden.Reisende mit Krankheitssymptomen werden in Krankenhäuser isoliert und obligatorischen Untersuchungen und Maßnahmen unterzogen. Im Fall einer positiven Testung eines Kindes kann nicht ausgeschlossen werden, dass zur Vermeidung der Ansteckung auch Minderjährige im Krankenhaus nicht von ihren Eltern persönlich betreut werden dürfen.Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Vereinigten Arabischen EmirateDie Flughäfen sind für den internationalen Flugverkehr aus und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Dies gilt auch für den Flughafentransit.Ausländische Reisende mit Wohnsitz und gültigem Aufenthaltstitel in den VAE („Residents“) benötigen zur (Wieder-)Einreise die Zustimmung der zuständigen Behörde. Sie muss vor Antritt des Rückflugs vorliegen. Personen mit Wohnsitz im Emirat Dubai beantragen die Zustimmung bei Dubai’s General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (Hotline: +971 4501 1111). Reisende mit Wohnsitz in anderen Emiraten als Dubai beantragen die Zustimmung bei der Federal Authority for Identity & Citizenship (Hotline: +971 600522222).

Für die Einreise dieser Personengruppe in die VAE ist ein COVID-19 Test verpflichtend. Für die Einreise in Dubai aus bestimmten Ländern kommend muss dieser bereits vor Abflug gemacht werden. Bei Einreise von Deutschland aus kann der Test alternativ bei Ankunft am Flughafen Dubai durchgeführt werden.



Bei Einreise in einem anderen Emirat muss der Test bereits vor dem Flug in die VAE durchgeführt werden und darf zum Zeitpunkt des Abflugs nicht älter als 72 Stunden sein. Es ist möglich, dass bei Ankunft ein weiterer Test durchgeführt wird.



Ausländische Reisende ohne Aufenthaltstitel in den VAE (z.B. Touristen, Geschäftsleute) können seit 7. Juli 2020 wieder nach Dubai reisen. Für sie gilt ebenfalls die Vorlage eines negativen COVID-19-Tests bei der Einreise, der nicht älter als 96 Stunden sein darf. Des Weiteren müssen sie eine Auslandsreisekrankenversicherung nachweisen können. Die Landgrenzen zu Oman und Saudi-Arabien sind für Ausländer geschlossen.



Darüber hinaus sind der Download und die Registrierung in der COVID-19 App auf dem Smartphone für alle Einreisenden verpflichtend, COVID-19-DXB Smart App für Dubai und Al Hosn UAE für andere Emirate.



Die Sicherheitsbehörden der VAE haben alle sich in den VAE aufhaltenden Personen dazu aufgefordert, streng auf sozialen Abstand zu achten.



Einkaufszentren, Geschäfte, Restaurants und einige Freizeiteinrichtungen sind unter strengen Auflagen geöffnet. Das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit ist obligatorisch, bei Nichtbeachtung droht ein Bußgeld.



Zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 ist seit dem 2. Juni 2020 die Einreise in das Emirat Abu Dhabi aus anderen Emiraten der VAE nicht möglich. Ausnahmen bestehen für Personen, die einen COVID-19-Test nachweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder die im Besitz einer Sondererlaubnis der emiratischen Behörden sind.



Öffentliche Versammlungen bleiben bis auf weiteres verboten. Private Treffen sind nur im kleinen Kreis gestattet.

Großbritannien: Sehr viele Corona-Tote

Russland: Einreise kaum möglich

Tunesien: Quarantäne und Test gestrichen

Türkei: Reisewarnung gilt weiter

USA: Generelles Einreiseverbot

Die Ausbreitung von COVID-19 führt weiterhin zu Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens.Die folgenden Informationen beziehen sich nur auf das Vereinigte Königreich.Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland ist von COVID-19. Regionale Schwerpunkte sind derzeit Wales sowie der Norden von England.Die Zahl der Neuinfektionen ist nach Regierungsangaben(Alert Level 3). Für Leicester gilt ein regionaler Lockdown. Angesichts der unterschiedlichen Zählmethoden und Testverfahren innerhalb Großbritanniens und Nordirlands ist auch eine beträchtliche Dunkelziffer möglich.EinreiseFür alle Einreisenden nach Großbritannien und Nordirland gilt grundsätzlich dievor Einreise.Die britische Regierung hat die Quarantäneverpflichtung für England für Reisende aus bestimmten Ländern, darunter Deutschland, zum 10. Juli 2020, sofern sich die Reisenden in den 14 Tagen vor Einreise ausschließlich in diesen Ländern aufgehalten haben, die unter „Travel Corridors“ veröffentlicht sind. Gleiches gilt für die Einreise nach Schottland, Nordirland und Wales.Die elektronische Anmeldung ist auch nach dem 10. Juli 2020 weiter erforderlich. Diese soll die britischen Behörden in die Lage versetzen, im Falle entdeckter Corona-Infektionen eine Nachverfolgung zu ermöglichen. Daher müssen zahlreiche Angaben einschließlich des Beförderungsmittels sowie des Ortes angegeben werden.Die elektronische Anmeldung erfolgt ausschließlich im Internet. Bei der Einreise muss dann die erfolgte Anmeldung nachgewiesen werden.Von der Quarantäne sind auch ausgenommen Reisende, die aus Irland, den Kanalinseln sowie von der Isle of Man einreisen und sich in den 14 Tagen vor Einreise dort aufgehalten haben.Bei Rückfragen steht montags bis freitags eine Hotline der britischen Regierung unter +44 800 678 1767 zur Verfügung.Verletzungen der Anmeldepflicht können mit empfindlichen, regional unterschiedlichen Bußgeldern geahndet werden.Einund Nordirland sowie die Weiterreise von Nordirland nach Irland ist möglich. Auch Transitreisende müssen sich vorab elektronisch anmelden, auch wenn sie sich nur im Transitbereich eines Flughafens aufhalten.Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Russische FöderationDie Einreise von Ausländern nach Russland ist weiterhin. Es dürfen nur akkreditierte Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen und konsularischer Einrichtungen ausländischer Staaten, und deren Familienangehörige, Kraftfahrer im internationalen Kraftverkehr, die Besatzungen von Luftfahrzeugen, See- und Binnenschiffen, Zugpersonal im internationalen Eisenbahnverkehr, Mitarbeiter des Kurierdienstes zwischen den Regierungen und Mitglieder offizieller Delegationen, sowie Personen mit diplomatischen, dienstlichen oder regulären privaten Visa, die im Zusammenhang mit dem Tod eines nahen Verwandten ausgestellt wurden, einreisen. Weiter ausgenommen sind Personen, die als Familienangehörige (Eheleute, Eltern, Kinder, Adoptiveltern oder -kinder), Vormünder oder Pfleger von russischen Staatsangehörigen mit in dieser Eigenschaft anerkannten Identitätsdokumenten mit Visa einreisen, Personen, die zur medizinischen Behandlung einreisen und Personen, die einen ständigen Wohnsitz in der Russischen Föderation haben.Zur Möglichkeit der einmaligen Wiedereinreise hochqualifizierter Fachkräfte mit Arbeitsgenehmigung und von Technikern zur Inbetriebnahme und Wartung von im Ausland hergestellten Anlagen kann diein Moskau Auskunft geben.Auch die Ein- und Ausreise über die Landgrenze der Russischen Föderation einschließlich der Grenze nach Belarus ist für Reisende grundsätzlich. Es gelten einige Ausnahmen. Für Deutsche ist die Ausreise nachim Transit mit eigenem Fahrzeug oder organisierten Sammeltransporten grundsätzlich gestattet. Ausländern mit einem Daueraufenthaltstitel in Russland wurde in Einzelfällen jedoch die Ausreise über die russische Landgrenze verwehrt.Alle Einreisenden nach Russland sind verpflichtet, sich anschließendund sich bei der Hotline der Stadt Moskau unter der Nummer +7 495 8704509 zu melden. Das gilt auch für Personen, die im selben Haushalt leben. In Moskau wurden die zur Eindämmung von COVID-19 geschlossenen Einrichtungen wiedereröffnet; es gibt noch Einschränkungen bei Veranstaltungen. In Moskau ist in der Öffentlichkeit ist ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten, dies gilt nicht in Taxis. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz/Handschuhen innerhalb von Gebäuden ist Pflicht.Alle internationalen regulären Flüge von und nach Russland sind. Gegenwärtig führt Lufthansa im Abstand von zwei Wochen Sonderflüge von Frankfurt nach Moskau-Domodedowo und zurück und Aeroflot Flüge von Moskau-Scheremetjewo ins westliche Europa durch.Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach TunesienSeit dem 27. Juni 2020 wurde dervon und nach Tunesien wieder aufgenommen. Einreisende aus Ländern mit niedrigem Infektionsrisiko "Liste verte", darunter Deutschland, müssen bei Einreise keinen PCR-Test vorlegen und sich nicht mehr in Quarantäne begeben. Die aktuelle Länderliste veröffentlicht das tunesische Gesundheitsministerium.Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die TürkeiDie Luft-, Land- und Seegrenzen der Türkei sind offen, mit Ausnahme der Landgrenze zu Iran. Die Türkei hat das Einreiseverbot für deutsche Staatsangehörige am 11. Juni 2020. Bei Einreise in die Türkei werden u.a. Temperaturmessungen durchgeführt und bei erhöhter Körpertemperatur oder weiteren COVID-19-Symptomen auch zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen vorgenommen, z. B. ein COVID-19-Test.Bei positivem Testergebnis entscheiden die türkischen Gesundheitsbehörden über das weitere Vorgehen, auch Quarantänemaßnahmen sind möglich.Für innertürkische Flüge und Zugfahrten ist bei der Reservierung einerforderlich. Dieser kann per SMS oder mittels einer App erlangt werden. Hinweise hierzu erteilen die jeweiligen Fluggesellschaften.Fürgilt eine grundsätzliche Ausgangssperre von 20 Uhr bis 10 Uhr.Auf Marktplätzen, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das; in vielen Städten ( u.a. Istanbul, Ankara, Izmir und in Teilen von Antalya) auch überall im öffentlichen Raum. Soziale Distanz (drei Schritte Abstand) wird eingefordert, Zuwiderhandlungen werden geahndet.

USA Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die USA weiterhin gewarnt.



Seit dem 13. März 2020 gilt ein Einreiseverbot für Personen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor der Einreise in die USA in Deutschland oder einem anderen Schengenstaat aufgehalten haben. Ausgenommen vom Verbot der Einreise sind US-Staatsbürger, Personen mit ständigem legalen Aufenthalt in den USA („Greencard“-Inhaber), Personen, die in einem nahen Verwandtschaftsverhältnis zu einem US-Staatsbürger oder einer Person mit ständigem legalen Aufenthalt in den USA stehen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen (wegen der Einzelheiten informieren Sie sich bitte vor Reiseantritt bei der Botschaft oder einer konsularischen Vertretung der USA in Deutschland), Diplomaten oder Mitarbeiter internationaler Organisationen.



Es existieren weitere einzelfallbezogene Ausnahmen, die zum Teil wenig konkret sind. Die Einreisebeschränkungen gelten bis auf weiteres.

Weiterhin gelten Einreisebeschränkungen bei Voraufenthalten in China, Iran und Brasilien.



Die Landgrenzen zu Mexiko und Kanada sind für den Personenverkehr weitgehend geschlossen.



Es gibt in mehreren Bundesstaaten weiterhin Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

