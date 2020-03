Israel, hier ein Blick auf Jerusalem, verhängt ein Einreiseverbot für Besucher aus den deutschsprachigen Ländern.

Ab Freitag dürfen Gäste aus mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, nicht mehr in Israel einreisen. Es gibt nur eine Ausnahme.

"Israel ist ein kleines Land und versucht wie andere, die Risiken der Ausbreitung des Coronavirus durch Maßnahmen des israelischen Gesundheitsministeriums einzudämmen. Die neuen Maßnahmen dienen als Prävention und sollen dazu beitragen, eine globale Verbreitung des Erregers einzudämmen", heißt es in einer Mitteilung des Tourismusministeriums.Ab Freitag, 6. März um 8:00 Uhr tritt eine neue Anordnung des Innenministers in Kraft: Nach dieser wird allen ankommenden Passagieren, die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz anreisen, die Einreise verweigert, es sei denn sie, können eine Möglichkeit häuslicher Quarantäne in Israel für 14 Tage nachweisen. Diese Isolierung darf kein Hotel sein. Es muss sich um eine abgeschlossene Wohneinheit wie etwa Ferienwohnung, Apartment oder Ferienhaus handeln.Touristen, die eine Flugverbindung mit einem Umstieg in den genannten Ländern hatten, können wie gewohnt nach Israel einreisen. "Wir gehen davon aus, dass sich die Situation baldmöglichst entspannen wird und die Reisen nach Israel wie gewohnt stattfinden können", so das Ministerium.