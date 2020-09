Wien sollte derzeit gemieden werden.

In Österreich breitet sich das Coronavirus wieder massiv aus. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Wien. Die Schweiz hat sie bereits vor einigen Tagen als Risikogebiet eingestuft.

Mehr dazu

Mehr dazu Trotz Pandemie (2) In diese Länder können Deutsche wieder reisen

Mehr dazu

Mehr dazu Corona-Risikogebiete Für diese Länder besteht Testpflicht

Auf Reisen nach Wien sollten die Menschen derzeit verzichten: In der Stadt steigt die Gefahr vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Die Bundesregierung erklärt Wien daher heute zum Risikogebiet, vermutlich folgt kurz darauf eine Reisewarnung. Das berichten die österreichische Tageszeitung "Der Standard", die deutsche "Bild" sowie das Nachrichtenportal OE24.at mit Hinweis auf deutsche und österreichische Regierungskreise.Derzeit registriert Österreich insgesamt 6700 Neuinfektionen, 3600 davon in Wien. Die Quote bei den Neuinfizierten in der Bundeshauptstadt liegt damit bei 189 auf 100.000 Einwohner – erlaubt sind 50. Österreichweit beträgt der Wert 75.Grundsätzlich ist die Einreise aus Deutschland nach Österreich noch uneingeschränkt möglich. Rückkehrer aus Wien müssen sich jedoch in Deutschland sofort auf Corona testen lassen und in Quarantäne verharren, bis sie das Ergebnis mitgeteilt bekommen. Bei Rückkehr ab dem 1. Oktober ist eine mindestens fünftägige Quarantäne verpflichtend.Die Schweiz hatte bereits in der vergangenen Woche Wien zum Risikogebiet erklärt. Allerdings greift bei den Eidgenossen die Pandemie ebenfalls wieder um sich – derzeit aber auf die französischsprachigen Kantone Genf und Waadt beschränkt.Auch in Deutschland steigt die Zahl der an Corona Neuinfizierten derzeit deutlich an. So steckten sich in den vergangenen 24 Stunden knapp 2000 Menschen neu mit dem Virus an. Die am stärksten betroffenen Altersgruppen sind die 20- bis 29-Jährigen sowie die 30- bis 39-Jährigen. Ältere Menschen, die in der ersten Welle im Frühjahr am meisten betroffen waren, leiden aktuell an vergleichsweise wenig Corona-Infektionen.