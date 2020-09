Kann wieder genossen werden: Barbados

Während sich in Europa das Corona-Virus wieder massiv ausbreitet, verzeichnet die Karibik einen Rückgang. Zahlreiche Länder verschwinden von der RKI-Liste.

Zehn Länder verlieren Risikostatus

Zwar hat das Auswärtige Amt viele weitere europäische Städte und Regionen zu Risikogebieten erklärt, zugleich jedoch nahm es diese Einstufung für etliche Fernreise-Destinationen zurück. Sie können daher aus medizinischer Sicht bereist werden.Dennoch müssen Veranstalter und Reisende die Einreisebeschränkungen dieser Staaten berücksichtigen – nicht alle lassen ihrerseits deutsche Touristen problemlos ins Land. Mitunter müssen Einreise sich zunächst in eine mehrtägige bis zweiwöchige Quarantäne begeben.Auch gelten vorerst noch Reisewarnungen. Wie berichtet will die Bundesregierung vom 1. Oktober 2020 an diese Warnungen für Nicht-Risikogebiete zurücknehmen.Diese Länder sind ab sofort keine Corona-Risikogebiete mehr:- Antigua und Barbuda- Barbados- Dominica- Grenada- Kuba- Saint Lucia- Saint Vincent und die Grenadinen- Sankt Kitts und Nevis- Seychellen- Sri LankaDie Einstufung beziehungsweise Zurücknahme einer solchen Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.Die Rücknahme der Einstufung als Risikogebiet basiert auf einer zweistufigen Bewertung. Zunächst wird festgestellt, ob es in den letzten sieben Tagen nicht mehr über 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. In einem zweiten Schritt wird nach qualitativen Kriterien festgestellt, ob für Staaten oder Regionen, die den genannten Grenzwert nominell unterschreiten, dennoch die Gefahr eines erhöhten Infektionsrisikos vorliegt.Für die genannten Gebiete wurde dies verneint.