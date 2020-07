Kuba hat zum ersten Mal seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus an einem Tag keine neue Infektion festgestellt. Den neunten Tag in Folge habe es am Sonntag zudem keinen neuen Todesfall gegeben.





Im sozialistisch regierten Karibikland wurden bereits einige Anti-Corona-Maßnahmen gelockert. Seit Anfang Juli dürfen auch wieder ausländische Touristen einreisen – allerdings nur per Charterflug. Sie dürfen sich zudem nur in All-Inclusive-Resorts auf bestimmten kubanischen Inseln, ohne Kontakt zur Lokalbevölkerung, aufhalten. Das teilte der Chef-Epidemiologe des kubanischen Gesundheitsministeriums, Francisco Durán, am Montag mit. Es könne jedoch noch Infizierte ohne Symptome im Land geben.Seit dem ersten Fall am 11. März wurden nach offiziellen Angaben 2446 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in dem Inselstaat mit rund elf Millionen Einwohnern festgestellt. Demnach gelten 2319 der Infizierten als genesen, 87 Covid-19-Erkrankte starben.Im sozialistisch regierten Karibikland wurden bereits einige Anti-Corona-Maßnahmen gelockert. Seit Anfang Juli dürfen auch wieder ausländische Touristen einreisen – allerdings nur per Charterflug. Sie dürfen sich zudem nur in All-Inclusive-Resorts auf bestimmten kubanischen Inseln, ohne Kontakt zur Lokalbevölkerung, aufhalten.