In Indien sind inzwischen mehr als eine Million Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden.

Mehr als 25.000 mit dem Virus infizierte Menschen seien gestorben, teilt das indische Gesundheitsministerium mit. Innerhalb von 24 Stunden seien jüngst mehr als 30.000 Neuinfektionen hinzugekommen. Mehr Fälle gibt es nur in Brasilien mit offiziell mehr als zwei Millionen und in den USA mit 3,5 Mio. Infizierten.Indien hatte zunächst gehofft, die Pandemie mit einer strikten Ausgangssperre in den Griff zu kriegen. Doch als Dutzende Millionen Menschen deshalb ihren Job verloren hatten und fürchteten zu verhungern – und zudem noch die Fallzahlen im oft dicht besiedelten Land trotzdem weiter deutlich stiegen, änderte die Regierung ihre Strategie.Nun versucht die Regierung die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen, die bereits vor Corona angeschlagen war. Aber angesichts der schnell zunehmenden Zahl der Neuinfektionen haben einige Regionen wieder Lockdowns verordnet. Darunter sind etwa das indische Sillicon Valley, Bengaluru (früher: Bangalore) und das bei Touristen beliebte Goa.