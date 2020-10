TurespañaFremde

Früher ein beliebtes Touristenziel, heute ein Sorgenkind: Aus Spaniens Hauptstadt und Umgebung wurden die meisten Neuinfektionen gemeldet.

In Spanien sind innerhalb von 24 Stunden so viele Todesfälle nach einer Infektion mit dem Corona-Virus erfasst worden wie seit fünfeinhalb Monaten nicht mehr. Besonders in Madrid spitzt sich die Lage zu.