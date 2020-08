Kroatien-Urlauber waren bislang noch von der Corona-Testpflicht verschont.

Die Ministerpräsidenten Kretschmann und Söder fordern, dass auch Kroatien zum Risikogebiet erklärt werden muss. Die Urlaubsrückkehrer aus dem Land unterlägen dann der Testpflicht.

Angesichts der stark steigenden Zahlen von infizierten Reiserückkehrern aus dem Kroatien-Urlaub fordern Baden-Württemberg und Bayern, das osteuropäische Land Kroatien zum Risikogebiet zu erklären. Die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU) hätten einen entsprechenden Schritt am Dienstag vereinbart, sagte ein Sprecher auf Anfrage im Stuttgarter Staatsministerium.

Kretschmann habe kein Verständnis dafür, dass diese Entscheidung in Berlin bislang noch nicht getroffen worden sei.

Mehr dazu

Mehr dazu Corona-Risikogebiete Für diese Länder besteht jetzt Testpflicht

Die Einstufung als Risikogebiet durch das bundeseigene Robert-Koch-Institut bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat.