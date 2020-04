Polen will die Schutzmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung der Corona-Epidemie weiter lockern.

Zum 4. Mai dürfen Hotels, Pensionen und Einkaufszentren wieder öffnen können, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. "Das ist eine gute Nachricht für die Wirtschaft."In den Geschäften der Einkaufszentren werde es aber weiter Beschränkungen für die Anzahl der Kunden geben. Auch Museen, Bibliotheken und Sportplätze sollen zur kommenden Woche wieder geöffnet werden. Ebenso medizinische Reha-Einrichtungen. Krippen und Kindergärten werden am 6. Mai ihren Betrieb wieder aufnehmen.Zu einer möglichen Lockerung der strengen Grenzkontrollen für Berufspendler äußerte sich Morawiecki nicht. In der vergangenen Woche hatten in den polnischen Grenzstädten Zgorzelec (Görlitz), Slubice und Gubin mehrere hundert Menschen gegen die Regelungen protestiert.Die Regierung in Warschau hatte Mitte März im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie die Grenzen für Ausländer geschlossen. Berufspendler müssen nach ihrer Rückkehr nach Polen zwei Wochen in heimische Isolation. Sachsen und Brandenburg unterstützen die Pendler finanziell, wenn sie sich dafür entscheiden, auf der deutschen Seite der Grenze zu bleiben.In Polen gibt nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Mittwoch derzeit 12.415 bestätigte Coronavirus-Fälle und 606 Todesopfer.