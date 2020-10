Nach Berlin, Bremen und weiteren Städten ist nun auch Frankfurt Corona-Risikogebiet.

In der zweiten Welle der Pandemie scheinen derzeit vor allem die Sädte betroffen zu sein. Nachdem bereits Berlin, Bremen und Offenbach zu Risikogebieten wurden, gesellt sich nun Frankfurt dazu. Für innerdeutsche Reisen benötigen Bewohner einen negativen Corona-Test.

Und: Nachdem zunächst nur fünf Berliner Bezirke vom Corona-Ausbruch betroffen waren, gilt dies nun für die gesamte Stadt. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt in der deutschen Hauptstadt nun bei 52,8. Damit überschreitet sie den kritischen Grenzwert von 50.Allein am Donnerstag kamen fast 500 neue bestätigte Corona-Fälle hinzu. So stark sind die Zahlen bislang noch nie angestiegen. Laut Behörden sind daran vor allem private Feiern und illegale Partys Schuld, auf denen die Teilnehmer bewusst gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht verstoßen. Die Folge ist, dass nun für alle Einwohner Berlins, die in Deutschland Urlaub machen wollten, ein Beherbergungsverbot in Hotels und Ferienwohnungen gilt. Zumindest in den weitaus meisten Bundesländern ist dies der Fall.Auch in Frankfurt am Main wurde die Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten.Vor allem Großhochzeiten mit vielen hundert Teilnehmern gelten derzeit als eine der hauptsächlichen Infektionsquellen. Gerade erst hat die Stadt Bielefeld nach zwei solcher Ereignisse Amtshilfe bei der Bundeswehr angefordert. Das für die Nachverfolgung nötige Personal im Gesundheitsamt muss massiv aufgestockt werden.Zuvor hatte eine Hochzeit im Landkreis München zu zahlreichen Infektionen in zwei Großfamilien geführt. Das Haus, in dem eine der beiden Familien wohnt, steht komplett unter Quarantäne. Insgesamt sind von der vorbeugenden Quarantäne mehr als 100 Familien betroffen.Bereits überschritten wurde der Grenzwert in NRW-Städten wie Hagen, Hamm, Remscheid und Wuppertal. Der kritischen Marke nähern sich aber auch weitere Städte wie Köln und Oldenburg.Wie berichtet, haben die Bundesländer für Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen ein Beherbergungsverbot beschlossen. Zumindest 13 der 16 Bundesländer haben bereits zugestimmt, die drei anderen – nämlich Bremen, Berlin und Thüringen – meldeten noch Gesprächsbedarf an. In dem Beschluss heißt es, dass Personen aus Risikogebieten nur in Beherbergungsbetrieben übernachten dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können. Dieser darf bei der Anreise höchstens 48 Stunden alt sein.