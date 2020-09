Wien hat derzeit mit vielen Corona-Fällen zu kämpfen.

Deutschland warnt (noch) nicht vor der österreichischen Hauptstadt, obwohl diese mehr als 60 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen hat. Insgesamt stehen 53 Länder auf der Risikoliste.

Damit verzeichnet die Schweiz derzeit nur etwa halb so viele Staaten als Risikoregionen wie Deutschland. Verzichten sollen die schweizerischen Bürger aber dem Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) zufolge auf Reisen in weltweit sämtliche Länder außer jenen des Schengen-Raums sowie Australien, Bulgarien, Georgien, Irland, Japan, Kanada, Neuseeland, Ruanda, Südkorea, Thailand, Tunesien, Uruguay, Vatikanlund Zypern.Dass die schweizerische Risikoliste weniger gefüllt ausfällt, liegt vor allem an dem höheren Grenzwert von 60 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen – Deutschland setzt dieses Limit bei 50 fest. Im Gegenzug differenziert die Schweiz allerdings nicht so stark wie die Bundesregierung: Die Eidgenossen setzen meist ein ganzes Land auf die Risikoliste, zum Beispiel Tschechien. Das deutsche Auswärtige Amt hingegen hat ledigdlich die tschechische Hauptstadt Prag auf der Liste stehen.Auch gilt für die Schweizer ganz Rumänien als Risikogebiet, während Deutschland hier nun vor Reisen in mehrere Kreise warnt. Die Schweiz differenziert lediglich für Frankreich (neun Regionen und acht Überseegebiete) sowie für den westlichen Nachbar Österreich (nur Wien).Ähnlich wie beim deutschen Auswärtigen Amt reicht es auch für die Schweizer Risikoliste nicht aus, wenn "nur" der Grenzwert der erlaubten Neuinfektionen überschritten wird. Zusätzlich werden weitere Analysen vorgenommen, etwa zur Zahl der vorgenommenen Corona-Tests sowie zur Wirksamkeit der im Lande ergriffenen Maßnahmen. Ansonsten müsste zum Beispiel die gesamte Schweiz als Risikoland für deutsche Urlauber gelten, da sie den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner reißt. Gewarnt wird aber nur vor den Kantonen Genf und Waadt.Auch vor Malta warnt Deutschland nicht – im Gegensatz zur Schweiz, die das Land zusätzlich auf der Risikoliste führt. Hier scheinen die Behörden zu unterschiedlichen Beurteilungen hinsichtlich der Bekämpfung der Seuche in dem Land zu kommen. Den rein nominalen Grenzwert der erlaubten Neuinfektionen überschreitet Malta.Bei den wichtigen Urlaubsländern fällt auf, dass zwar sowohl Deutschland als auch die Schweiz Gesamt-Spanien als Risikoregion betrachten. Die Türkei und Ägypten fehlen jedoch auf der Risikoliste der Eidgenossen.Auch unterscheiden sich in der Schweiz und Deutschland die Folgen, die für Urlauber aus dem Besuch eines Risikogebietes resultieren: Während hierzulande derzeit noch ein kostenloser Corona-Test bei der Wiedereinreise nach Deutschland reicht, ist für schweizerische Urlauber die Quarantäne verpflichtend. Sie beträgt zehn Tage.