Auf der Deutschen liebster Insel Mallorca sind die Strandpromenade leergefegt.

Im vom Reiseverkehr stark abhängigen Spanien hat sich der coronabedingte Einbruch des Tourismus fortgesetzt. Im August fiel die Zahl der ausländischen Besucher im Vergleich zum Vorjahresmonat um 75,9 Prozent.

Mehr dazu

Mehr dazu Für Reisen trotz Warnung Spanien will Luftkorridore mit Deutschland aushandeln

Mehr dazu

Nur noch 2,4 Mio. Touristen kamen im August nach Spanien – das sind nur noch etwa ein Viertel der Gäste aus dem Vorjahr. Das meldet die spanische Statistikbehörde INE am Freitag. Auf den Balearen mit Mallorca - der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen - betrug der Rückgang demnach sogar 79,9 Prozent. Die Region empfing im August nur noch gut 450.000 ausländische Touristen.In den ersten acht Monaten 2020 wurde Spanien von insgesamt 15,7 Mio. Touristen aus dem Ausland besucht. Das sind fast vier Mal weniger (minus 73 Prozent) als im Zeitraum des Vorjahres, als gut 58 Millionen gezählt wurden. Die Balearen erlitten im bisherigen Jahresverlauf einen dramatischen Rückgang um 85,4 Prozent auf knapp 1,5 Millionen. So schlimm erwischte es keine andere Region. Auf Platz zwei folgt Katalonien mit einem Minus von 76,5 Prozent.Der Tourismus trägt in normalen Jahren mehr als 12 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes bei. Auf den Balearen und auf den Kanaren sind es sogar rund 35 Prozent. Die spanische Tourismus-Branche schätzt, dass sie dieses Jahr wegen Corona Einkommenseinbußen von rund 90 Mrd. Euro erleiden wird.Nachdem man zwischen Ende Juni und Mitte Juli die Pandemie als bereits besiegt betrachtet hatte, kämpft Spanien seit Wochen wieder mit den höchsten Corona-Infektionszahlen Westeuropas. Das ganze Land einschließlich der Balearen mit Mallorca und den Kanaren gilt als Risikogebiet. Das Auswärtige Amt warnt vor touristischen Reisen dorthin. Auch andere europäische Länder verhängten Reisewarnungen sowie Zwangstests und Quarantänen für Spanien-Rückkehrer.