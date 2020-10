Den Richtern vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe liegt ein Eilantrag zum Beherbergungsverbot vor.

Die umstrittenen Beherbergungsverbote in der Corona-Krise werden zum Fall für das Bundesverfassungsgericht. Kläger aus Tübingen haben einen Eilantrag gegen die in Schleswig-Holstein geltenden Vorschriften eingereicht.

OVG Schleswig-Holstein Gericht lehnt Eilantrag gegen Beherbergungsverbot ab

Niedersächsisches Gericht kippt Beherbergungsverbot

Wie schnell die Verfassungsrichter darüber entscheiden werden, war zunächst nicht absehbar.Im Landkreis Tübingen treten im Moment viele neue Corona-Infektionen auf. Ein wichtiger Grenzwert ist überschritten, damit zählt Tübingen zu den deutschen Risikogebieten. In Schleswig-Holstein dürfen Feriengäste aus solche Regionen nur aufgenommen werden, wenn sie einen frischen negativen Corona-Test vorweisen können.Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hatte das Beherbergungsverbot vergangenen Donnerstag im Eilverfahren bestätigt. Im Fall dort ging es um eine Familie aus Nordrhein-Westfalen, die auf Sylt Urlaub machen wollte. Nach Auskunft des Bundesverfassungsgerichts berufen sich die Tübinger Kläger auf diese Entscheidung. Auch die Urlauberfamilie aus NRW hatte am Freitagabend in Karlsruhe Eilantrag eingereicht, diesen aber zwischenzeitlich wieder zurückgezogen, wie der Gerichtssprecher sagte.Beherbergungsverbote gab und gibt es nicht bundesweit. Die Verwaltungsgerichte haben dazu unterschiedlich geurteilt. Inundzum Beispiel wurden die Verbote inzwischen in Eilverfahren gekippt. In anderen Bundesländern halten die Landesregierungen von sich aus nicht mehr daran fest.