In Deutschland lässt sich ja auch gut Urlaub machen. So sieht es zumindest der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rät den Bürgern angesichts steigender Corona-Fälle von Auslandsreisen in den Herbst- und Winterferien ab.

"Man kann ja auch Urlaub im Inland machen", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. In den Reisehinweisen der Regierung für Risikogebiete heiße es, man solle auf "unnötige Reisen" verzichten und das seien nun mal Urlaubsreisen. Es habe sich in der Corona-Pandemie immer wieder gezeigt, dass Reiserückkehrer verstärkt das Virus einschleppten. "Ich finde, für Herbst-, Winter-, Weihnachtsurlaub sollten wir daraus gemeinsam lernen", sagte Spahn. Das sei zwar hart für die Reiseveranstalter, aber in der derzeitigen Lage nicht zu ändern.