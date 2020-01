Der Bundesstaat New South Wales ist besonders von den Bränden betroffen. Teilweise sind die Straßen blockiert und somit auch die Fluchtwege abgeschnitten. Hilfe soll nun per Schiff kommen.

Auch im neuen Jahr entspannt sich die Lage im Osten Australiens nicht: Bislang starben 14 Menschen bei Buschbränden, mindestens 1400 Häuser sind zerstört, mehrere tausend Menschen obdachlos. Die Feuerwehr spricht von "Feuerstürmen", die zerstörerischer seien als in den Jahren zuvor.

Besonders betroffen sind die Bundesstaaten New South Wales und Victoria. Zum Jahreswechsel setzte die Regierung das Militär ein, um Betroffenen zu helfen. Da viele Ortschaften zerstört und die Fluchtwege abgeschnitten sind, harrten die Menschen am Strand aus. Australiens Regierung hatte am Mittwoch angekündigt, den Menschen mit Seelandungsbooten zu Hilfe zu kommen und Nahrungsmittel und Wasser zu bringen. Zudem sollen Menschen auch mithilfe von Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden.



Derzeit wüten die Brände am schlimmsten in der Küstenstadt Mallacoota in Victoria, rund 500 Kilometer östlich von Melbourne. Mehr als 4000 Menschen waren alleine dort bis zum Neujahrsmorgen an die Strände geflohen. Die Stadt selbst ist durch das Feuer stark gefährdet. Der Himmel war durch das Feuer tagsüber rot gefärbt. "Es ist sehr schwer, Ortschaften wie Mallacoota zu erreichen, die komplett durch das Feuer abgeschnitten sind", sagte der für das Militärpersonal zuständige Minister Darren Chester dem Sender ABC. "Marineschiffe sind der einzige Weg, um Versorgungsmittel hinzubringen und Menschen in größerer Zahl von dort wegzubringen."Buschbrände gibt es in Australien fast jedes Jahr, Ende 2019 nahm die Situation jedoch ein dramatisches Ausmaß an. Die Brandsaison hat mit Oktober früher als sonst begonnen, zudem facht eine enorme Dürre in der Region die Ausbreitung der Flammen an. Allein in New South Wales ist mittlerweile eine Fläche der Größe Belgiens abgebrannt.Ein Ende des Infernos ist nicht in Sicht. In der Silvesternacht vermeldeten die Behörden zwei neu ausgebrochene Feuer, eins in den Snowy Mountains und eins bei Central Coast nördlich von Sydney. Nach Angaben des regionalen Feuerwehrchefs Shane Fitzsimmons lodern in New South Wales weiter 110 Feuer.