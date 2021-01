Hakilon/Wikimedia CC BY-SA 3.0

Abflug nur mit Nachweis: Wer in die USA – hier das wichtige Drehkreuz JFK in New York – einreisen möchte, muss beim Boarding ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen.

Für Flüge in die USA ist künftig vor Abreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests nötig. Diese Regelung werde ab dem 26. Januar gelten und helfen, die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen, erklärte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Dienstagabend.