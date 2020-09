Bislang war Polen vom Virus nicht so sehr betroffen – nun aber greift es um sich.

In der ersten Welle waren die Staaten Osteuropas eher milde von Corona betroffen. Nun breitet sich das Virus in Staaten wie Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei dafür umso heftiger aus.

Allein in der vergangenen 24 Stunden hatetwa 1600 Neuinfektionen registriert. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl sind das 50 Prozent mehr Ansteckungen als in Deutschland.Der Schwerpunkt der nachgewiesenen Neuinfektionen lag mit 295 Fällen in der Region um Warschau. Aber auch die Region Kleinpolen im Süden des Landes ist mit 241 Neuinfektionen stark betroffen, ebenso Pommern mit 162 Corona-Fällen.Schon am Vortag war ein Rekordwert von 1136 Neuinfektionen erreicht worden. Einzelne große lokale Epidemieherde gibt es nach Angaben eines Behördensprechers nicht. Auch in Alten- und Pflegeheimen nehme die Zahl der Infizierten zu. Es gebe die Überlegung, Besuche in diesen Heimen nicht mehr zuzulassen.In Polen starben bislang etwa 2400 Menschen an Corona.Noch deutlich stärker betroffenals Polen ist sein Nachbarland. Das gesamte Land bis auf die beiden Regionen Aussig und Mähren-Schlesien hat die deutsche Bundesregierung inzwischen zum Risikogebiet erklärt. Vor Reisen in zwölf der insgesamt 14 tschechischen Regionen wird gewarnt, darunter auch die Hauptstadt Prag.Einen Rekordanstieg an Corona-Neuinfektionen vermeldet auch die. In den vergangenen 24 Stunden erkrankten hier 419 Menschen an der Seuche. Umgerechnet auf die Einwohnerzahlen sind das fast dreimal so viele wie in Deutschland. Noch gibt es keine Reisewarnung für die Slowakei.Inist die Lage ähnlich. Das Land seinerseits hat aus diesem Grund seine Grenzen für Besucher geschlossen. Überdies warnt die Bundesregierung vor Reisen in die Hauptstadt Budapest sowie in die im Nordwesten gelegene Region Győr-Moson-Sopron.