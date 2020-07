Zahlen bitte! Am liebsten weiter mit Bargeld.

Cash oder Karte: Tendenziell gibt es einen Trend zum Plastikgeld, wenn es darum geht, wie Reisende im Urlaub bezahlen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage.

Bargeldloses Bezahlen im Urlaub ist dieses Jahr bei Reisenden offenbar beliebter geworden. Das geht aus den Ergebnissen zweier Umfragen von Kantar Emnid hervor, die im März und Juni 2020 stattfanden.



Mitte März gaben demnach noch 79,4 Prozent der Menschen hierzulande an, im letzten Urlaub mitbezahlt zu haben. Im Juni sagten nur noch 70,9 Prozent, sie wollten im kommenden Urlaub mit Bargeld zahlen – ein leichter Rückgang bei weiterhin hoher Beliebtheit.Knapp die Hälfte der Befragten (47,5 Prozent) wiederum gab im März an, auf der letzten Reise mit dergezahlt zu haben. Und im Juni wollten schließlich 60,1 Prozent künftig mit Girokarte zahlen. Die Werte für das Zahlen mit Kreditkarte änderten sich dagegen nicht wesentlich.Und während im März 14,6 Prozent erklärten hatten, auf Reisen in derVergangenheit schon einmal kontaktlos etwa pergezahlt zu haben, wollten dies laut Erhebung vom Juni künftig 21,9 Prozent der Befragten tun.Ob die Corona-Pandemie das Zahlverhalten im Urlaub verändert hat oderverändern wird, lässt sich aus den Ergebnissen der Umfragen allerdings nicht ableiten.Das Meinungsforschungsunternehmen Kantar Emnid hatte im Auftrag der Postbank im März 2020 repräsentativ 1031 Befragte ab 16 Jahren und noch einmal 1013 Befragte ab 16 Jahren im Juni 2020 befragt.