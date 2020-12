Die Türkei verlangt bei allen Einreisen künftig einen negativen Corona-Test. Für Flugpassagiere gilt dies schon ab diesem Montag, für alle anderen Reisenden ab Mittwoch.

Die neue Regelung kündigte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am ersten Weihnachtstag an. Der PCR-Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Wer als Fluggast keinenTest vorweisen könne, dürfe gar nicht erst nicht einsteigen, sagte er.Und wer aus Großbritannien, Südafrika oder Dänemark komme, werde nach der Einreise separat in Quarantäne genommen. In den Staaten waren zuletzt mutierte Viren nachgewiesen worden, die mutmaßlich deutlich ansteckender sind.Die Türkei erwartet ebenfalls am Montag eine erste Lieferung eines chinesischen Impfstoffs, wie Koca sagte. Auch habe man eine Bestellung bei den Herstellern Biontech/Pfizer aufgegeben.Seit März wurden in der Türkei mit ihren rund 82 Mio. Einwohnern gut 2,1 Mio. Infektionen registriert. Am Freitag meldeten die Behörden 17.543 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus sowie 256 Todesopfer.