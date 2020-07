Derzeit stehen dank der Urlaubszeit viele Entscheidungen an, wie mit Reisenden aus Risikogebieten umgegangen werden soll.

Es soll künftig Ausreise-Sperren in besonders von Corona-Infektionen betroffenen Gebieten geben. Diese Maßnahmen sollen aber zielgerichtet sein und müssen nicht für den gesamten Landkreis gelten. Zudem soll eine Strategie für Reiserückkehrer entwickelt werden.

Bund und Länder wollen zielgenauer auf lokale Ausbrüche der Corona-Pandemie reagieren. Ausreisesperren soll es dann geben können, wenn die Zahl der Infektionen in dem betroffenen Gebiet weiter steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten unterbrochen sind, beschlossen Kanzleramtschef Helge Braun und die Staatskanzleichefs der Länder am Donnerstag. Diese Maßnahmen sollten zielgerichtet sein und müssten sich nicht auf den gesamten Landkreis oder die gesamte kreisfreie Stadt beziehen.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll vor dem Hintergrund der laufenden Urlaubszeit zudem kurzfristig die nationale Teststrategie im Hinblick auf den Umgang mit Reiserückkehrern weiterentwickeln. Er solle Kriterien vorlegen, ob, wann und in welchem Umfang Tests für Reiserückkehrer sinnvoll sind. Dies könne der Fall sein, "wenn eine Urlaubsregion eine deutlich höhere Zahl aktiver Fälle aufweist als Deutschland im Durchschnitt" – auch wenn die Kriterien für ein Risikogebiet noch nicht erreicht seien.Mobilitätsbeschränkungen in Corona-Hotspots sollten sich je nach den örtlichen Gegebenheiten auf die tatsächlich betroffenen Bereiche oder kommunalen Untergliederungen auch in Nachbarkreisen beschränken, heißt es im Beschluss weiter. Das jeweilige Land und der Bund sollten in diesen Fällen die schnelle Kontaktnachverfolgung und Testmöglichkeiten unterstützen, "auch damit der Zeitraum der Maßnahmen möglichst kurz gehalten werden kann".An den Ende Juni beschlossenen Beschränkungen für Reisende aus von einem besonders von Corona betroffenen Gebiet halten Bund und Länder fest. Diese sollen nur dann in einem Hotel oder anderen Beherbergungsbetrieben untergebracht werden oder ohne Quarantänemaßnahmen in ein Land einreisen dürfen, wenn sie nachweisen können, "dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 vorhanden sind". Ein entsprechendes ärztliches Zeugnis müsse sich auf einen Corona-Test stützen, der höchsten 48 Stunden vor Anreise gemacht worden sei, heißt es.Interessant gerade in der Urlaubszeit sind Details für aus dem In- und Ausland zurückkehrende Urlauber. So gelten Reiserückkehrer aus dem Inland, die sich mehrere Tage in einem besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben, nicht als Ansteckungsverdächtige, wenn sie die dort geltenden Beschränkungen eingehalten haben.Rückkehrer aus dem Ausland, die sich in den letzten 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, blieben verpflichtet, sich direkt für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Ausnahmen sind nur bei Durchreise und triftigen beruflichen Gründen möglich – oder wenn man mit einem ärztlichen Zeugnis belegen kann, dass man innerhalb von 48 Stunden vorher negativ getestet wurde.Als Corona-Risikogebiete gelten Regionen oder Orte, in denen die Zahl der Neuinfektionen 50 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen übersteigt oder große Unsicherheit über die tatsächliche Ausbreitung herrscht. Für die Benennung solcher Gebiete ist das Robert-Koch-Institut (RKI) zuständig.