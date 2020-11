Nach den Corona-Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin appelliert der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an die Bevölkerung, Skiurlaube in diesem Jahr zu unterlassen.

Diese Art von Tourismus "konterkariere alle Bemühungen der Bevölkerung", das Virus zu bekämpfen, sagte Söder am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz – Das Jahr 2020". Auf ein Verbot von Skigebieten habe man sich bislang auf europäischer Ebene nicht verständigen können. Möglich sei aber eine Reduzierung der Angebote, sagte Söder.Wenn sich die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Pandemie so weiterentwickele, wären es "6000 Tote bis Weihnachten", rechnete Söder vor. Deshalb bleibe er bei seiner Linie "von Umsicht und Vorsicht". Mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie sagte der CSU-Chef: "Ich hätte mir gewünscht, ich hätte mich geirrt."