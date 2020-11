Jede Woche wird die Liste der Corona-Risikogebiete im Ausland länger. Diesmal wird aber auch eine Region gestrichen. Damit ist ein Land in Europa wieder "risikofrei".

Wegen steigender Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ganz Schweden und ganz Kanada von Sonntag an als Corona-Risikogebiete ein. Zudem werden Regionen in Griechenland, Großbritannien, Norwegen, Lettland, Estland und ein französisches Überseegebiet auf die vom Robert-Koch-Institut geführte Risikoliste gesetzt. Eine Region in Finnland wird hingegen wieder gestrichen. Das skandinavische Land ist damit das einzige in Europa ohne Risikogebiet.Die Einstufung als Risikogebiet und die damit automatisch verbundenen Reisewarnungen des Auswärtigen Amts bedeuten zwar kein Reiseverbot, sollen aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Das Gute für Urlauber: Sie können bereits gebuchte Reisen stornieren, wenn ihr Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Das Schlechte: Rückkehrer aus den Risikogebieten müssen derzeit bis zu 10 Tage in Quarantäne, können sich aber durch einen negativen Test frühestens am fünften Tag nach Einreise davon vorzeitig befreien lassen.Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreiten. Auch der ganz überwiegende Teil Deutschlands ist nach diesen Kriterien Risikogebiet.Inkamen die Peloponnes und erstmals auch ein Teil der griechischen Inseln in der Ägäis hinzu: Chios, Ikaria, Lesbos, Limnos und Samos. Für fünf der 13 griechischen Regionen gilt allerdings noch keine Reisewarnung: Mittelgriechenland, Westgriechenland, die Ionischen Inseln mit Korfu, Kreta und die südliche Ägäis. Inkam die Kanalinsel Jersey hinzu.