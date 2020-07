Das Auswärtige Amt hat die wegen der Corona-Pandemie verhängte Reisewarnung für Finnland aufgehoben.

Mehr dazu

Mehr dazu Einreisen (6) So öffnen die nordischen Länder ihre Grenzen

Einen entsprechenden Vermerk verbreitet nun das Ministerium am Montag in Berlin. Seit dem heutigen 13. Juli besteht für die Einreise aus Deutschland nach Finnland keine Reisebeschränkung mehr. Auch die Quarantäne-Vorschriften sind aufgehoben worden."Seitdem hängt die Frage der Einreise nach Finnland vom Infektionsgeschehen ab, das den epidemiologischen Grenzwert von 8 Neuinfektionen pro 100.000 Personen innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen nicht überschreiten darf", heißt es vom Auswärtigen Amt zu Lage in dem Land. Dieser Wert solle alle zwei Wochen überprüft werden. Ein Überschreiten könne zu erneuten Reisebeschränkungen führen. Es gebe in Finnland ein Versammlungsverbot für Gruppen von mehr als 50 Personen und eine Reihe von Auflagen für die Hygiene.