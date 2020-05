Die geplante Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Staaten bietet nach Einschätzung von Verbraucherschützern keine ausreichende Sicherheit und Klarheit für Urlauber.

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu 31 europäische Länder im Fokus DRV begrüßt Aufhebung von Reisewarnungen

"Hygiene-Regeln sollten möglichst europäisch einheitlich sein", forderte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV). "Personen, die zu Risikogruppen gehören, müssen weiterhin von der Reisewarnung umfasst sein, solange es keinen breitenwirksamen und zuverlässigen Impfstoff gibt." Zudem sollte die Bundesregierung dafür sorgen, dass Urlauber bei unklaren Reiseverhältnissen ihre Restzahlung erst kurz vor Antritt leisten müssten.Unterschiedliche Quarantäne-Bestimmungen, Hygiene-Vorschriften und Kontaktbeschränkungen machten Reisen derzeit kompliziert. "Um Überraschungen und Ärger zu vermeiden, müssen Reiseunternehmen Verbraucher gut und verbindlich beraten und sie ehrlich und transparent darüber aufklären, mit welchen konkreten Einschränkungen sie zu rechnen haben", forderte Müller.Die geplante Aufhebung der Reisewarnung zum 15. Juni soll rechtzeitig vor der Ferienzeit das Startsignal für grenzüberschreitenden Sommerurlaub in Europa geben. Neben den 26 Partnerländern Deutschlands in der Europäischen Union gehören dazu das aus der EU ausgetreteneund die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind:, dieund