Fremdenverkehrsamt Tuneisen

Per sofort gilt: Wer in Tunesien Urlaub machen will, muss sich nach Einreise zunächst in eine mindestens siebentägige Quarantäne begeben und anschließend einen negativen Corona-Test absolvieren.

Wer eine Pauschalreise in Tunesien verbrachte, war bislang vom Zwang zur Quarantäne ausgenommen. Das ist nun anders: Sämtliche Reisende m&u