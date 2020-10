Wegen der Kämpfe um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach warnt die Bundesregierung nun vor Reisen nach ganz Armenien und Aserbaidschan.

"Die weitere Entwicklung ist derzeit nicht absehbar", heißt es in den Reisehinweisen für beide Länder, die am Montag vom Auswärtigen Amt aktualisiert wurden.Der seit Jahrzehnten dauernde Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken war vor gut einer Woche eskaliert. Seither kommt es zu den schwersten Gefechten seit Jahren. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld daran. In der umkämpften Region Berg-Karabach leben rund 145.000 Menschen. In einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren verlor Aserbaidschan die Kontrolle über das Gebiet. Es wird heute von christlichen Karabach-Armeniern bewohnt.Für Armenien und Aserbaidschan gelten nun sogar jeweils zwei Reisewarnungen. Beide Länder wurden von der Bundesregierung bereits als Corona-Risikogebiete eingestuft. Für sie gilt eine Warnung vor nicht notwendigen, touristischen Reisen.Die neue Warnung vor Reisen aller Art wurde ausgesprochen, weil nun eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben besteht. Weltweit gibt es nur sieben weitere Staaten, bei denen das ganze Landesgebiet entsprechend eingestuft wurde, darunteroder. Für 19 weitere Länder bestehen Teilreisewarnungen. Die speziellen Corona-Reisewarnungen betreffen fast 140 Länder ganz oder teilweise – mehr als zwei Drittel aller Länder weltweit.Eine Reisewarnung ist kein Verbot, sie soll aber möglichst große abschreckende Wirkung haben. Außerdem ermöglicht sie eine kostenlose Stornierung von Reisen in die betroffenen Länder.