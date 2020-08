Schleswig-Holstein will keine Einlassbeschränkungen für Tagestouristen einführen, wie sie in Mecklenburg-Vorpommern gelten. "Das wäre völlig unverhältnismäßig", sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Mittwoch im ARD-"Mittagsmagazin".





Buchholz warnte Besucher aber vor Unvernunft: "Wir brauchen die Abstandsregelungen weiter."



Die Corona-Zahlen stiegen wieder. Deshalb müsse man auch im Tourismus aufpassen, dass nicht zu viele Menschen eng zusammenkommen. Man müsse nicht unbedingt an heißen Wochenenden in die Hotspots reisen.