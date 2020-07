Nachdem es für Dänemark, Island, Finnland und Norwegen (zum 15. Juli) keine Reisewarnung mehr gibt, hat das Auswärtige Amt diese nun auch für das noch verbliebene Schweden ausgesetzt.

Mehr dazu

Mehr dazu Einreisen (6) Reisen in diese nordischen Länder sind wieder möglich

Schweden war von Covid-19 stark betroffen. Sowohl die Zahl der Toten als auch die der Erkrankten in dem nordischen Land überschritt die entsprechenden relativen Werte in Deutschland um ein Vielfaches. Die Zahl der Erkrankten und Todesfälle ging inzwischen allerdings deutlich zurück, hoch blieb im Juni aber noch die Zahl der Neuinfizierten bei einem hohen Testniveau.Doch auch diese ist nun unter den kritischen Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen gesunken. Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung für Schweden daher aufgehoben.Von schwedischer Seite aus waren die Grenzen zur EU sowieso immer geöffnet. Staatsangehörige der EU, der Schweiz, ihre Familienangehörigen und Inhaber von EU-Aufenthaltsgenehmigungen unterliegen keinen Einreise-Beschränkungen. Alle Grenzübergänge sind aufgesperrt.Auch die Durchreise durch Schweden ist möglich. Allerdings sollten Reisende die Einreise-Bestimmungen des Ziellandes beachten. Denn Nachbarländer wie Norwegen und Finnland lassen eine Einreise aus Schweden weiterhin derzeit nicht zu. Die Grenzwerte dieser Staaten liegen mit 8 beziehungsweise 20 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern deutlich niedriger als der deutsche Wert.