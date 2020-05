Die Tourismusbranche erfreut die Pläne der Bundesregierung für eine Aufhebung der weltweiten Reisewarnung zum 15. Juni für 31 europäische Staaten. Für wichtige Reiseländer wie der Türkei, Ägypten, Tunesien und Marokko fehlen noch Perspektiven.

"Dies gibt nicht nur den Unternehmen der Reisewirtschaft eine Perspektive, sondern auch den vielen Deutschen, die sich auf ihren Urlaub zum Beispiel am Mittelmeer freuen", sagte der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, auf Anfrage. Der Branche mit etwa 2300 Veranstaltern und etwa 11.000 Reisebüros in Deutschland ist von der Corona-Krise schwer getroffen. Am Sommergeschäft hängt die Mehrheit der Umsätze des Jahres.Die Aufhebung der Reisewarnung soll nun rechtzeitig vor der Ferienzeit das Startsignal für grenzüberschreitenden Sommerurlaub in Europa geben. Neben den 26 Partnerländern Deutschlands in der Europäischen Union gehören dazu das aus derausgetreteneund die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind:, dieundBundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte die weltweite Reisewarnung am 17. März ausgesprochen – ein bisher einmaliger Schritt. Dies ist kein Reiseverbot, erlaubt aber Stornierungen gebuchter Reisen. Die Reisewarnung soll – so der Plan – durch individuelle Reisehinweise ersetzt werden, die für jedes einzelne Land Risiken zeigen.Nach wie vor keine konkreten sind aus dem Auswärtigen Amt in Bezug auf die touristisch relevanten Reiseländer Türkei, Ägypten, Tunesien und Marokko zu vernehmen.